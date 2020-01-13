За год трамваи "Витязь-М" перевезли почти 90 млн пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За год трамваи "Витязь-Москва" перевезли почти 90 миллионов пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ежедневно на трамваях нового поколения ездят более 300 тысяч человек.

Сегодня на столичных маршрутах общественного транспорта работают более 300 таких трамваев. По словам главного инженера Мосгортранса Павла Хмелева, современные трехсекционные вагоны нравятся горожанам.

"Транспорт оснащен самым современным оборудованием, имеет низкий уровень пола и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных", – подчеркнул он.

Трамваи "Витязь-М" ходят бесшумно и вмещают до 260 человек. Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути и парк подвижного состава полностью обновят в Москве до конца 2023 года. Уже в следующем году 50 километров трамвайных путей реконструируют по новейшим технологиям, которые позволяют снизить шум от трамвая на 30%.

Кроме того, за четыре года полностью обновится трамвайный парк, что предусматривает закупку новых трамваев модели "Витязь" и обновление остановок.

