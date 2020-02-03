Движение трамваев задерживается на Волоколамском шоссе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве задерживается движение трамваев №6. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

Отмечается, что заминка вызвана повреждением контактной сети на Волоколамском шоссе.

"Из-за повреждения контактной сети на Волоколамском шоссе (в районе больницы МПС) задерживаются трамваи №6", – говорится в сообщении.

Известно, что трамваи этого маршрута следуют от остановки "Братцево" до остановки "Восточный мост" и от остановки "Метро Сокол" до станции метро "Войковская". В настоящее время на данных участках курсируют автобусы.

Ранее поезда следовали с увеличенным интервалом на Рижском направлении МЖД. Это было обусловлено наличием на путях неизвестного предмета, мешающего движению составов. Позднее оно было введено в график.