Схема движения изменится в пяти столичных округах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пяти округах Москвы временно изменится схема движения. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Так, в ЦАО изменения введут в круглосуточном режиме с 3 февраля по 20 марта. Движение ограничат на следующих участках:

по одной полосе на участке улицы Большой Ордынки – от дома 52 до дома 50, строения 2;

на пересечении улицы Большой Ордынки и 1-го Казачьего переулка с 22 марта по 10 апреля;

на участке в районе дома 48 на Большой Ордынке в срок с 11 по 13 апреля.

Отмечается, что на время проведения работ специалисты расширят проезжую часть, убрав парковочное пространство.

В СВАО запланирована прокладка инженерных сетей сроком до 27 марта. Изменения коснутся следующих участков:

по одной полосе на участке от дома 49 по Сущевскому Валу до пересечения с 1-й Ямской улицей;

по одной полосе от дома 3/7 по 1-й Ямской улице до дома 49, строения 2, до 15 апреля;

в районе дома 53 по улице Сущевский Вал;

по одной полосе на участке Октябрьской улицы с 10 марта по 15 апреля;

по одной полосе на участке 1-й Ямской улицы в районе пересечения с Сущевским Валом с 18 мая по 30 июня.

Реконструкция инженерных сетей в ЮВАО запланирована до 11 июня. Проезд будет ограничен по двум полосам от дома 5, строения 1, по Новоостаповской улице до дома 78/14, строения 10, по 1-му Дубровскому проезду. На время проведения работ будет расширена проезжая часть.

В ВАО изменения затронут Измайловский проспект. Ограничения будут действовать с 20 января по 25 апреля. Круглосуточные ограничения по одной полосе в срок с 12 по 30 мая затронут следующие участки:

участок 5-й Парковой улицы – от дома 69/2 по Измайловскому проспекту до дома 5, корпуса 2, по 5-й Парковой улице;

участок 6-й Парковой улицы – от Первомайской улицы до Нижней Первомайской улицы;

участок от дома 8 по Нижней Первомайской улице до 6-й Парковой улицы;

участок 6-й Парковой улицы в районе пересечения с Нижней Первомайской улицей;

участок от дома 8 по 6-й Парковой улице до Заводского проезда;

участок Заводского проезда – от 6-ой Парковой улицы до 5-й Парковой улицы;

участок 6-й Парковой улицы – от Заводского проезда до Измайловского проспекта;

участок в районе дома 15 по 6-й Парковой улице;

участок в районе дома 2 по Нижней Первомайской улице.

в районе дома 18д, строения 2, по Кусковской улице до 7 февраля;

в районе дома 22г, строения 2, по Кусковской улице с 8 по 13 февраля;

в районе дома 22г, строения 4, по Кусковской улице с 14 по 16 февраля;

от дома 64, строения 10, по 2-й Владимирской улице до дома 41 по Рассветной аллее с 16 по 29 февраля;

в районе дома 2 по улице Новотетерки с 1 по 2 марта, в районе дома 10 по Рассветной аллее с 3 по 5 марта и с 6 по 12 марта;

от дома 66, строения 4, по Перовской улице до дома 5а по Рассветной улице с 13 по 31 марта;

в районе дома 5 по Рассветной аллее с 1 по 13 апреля;

Кроме того, сообщается об ограничении проезда по одной полосе на Рассветной аллее. Изменения затронут следующие участки:Отмечается, что на этом участке с 7 по 10 апреля машины будут двигаться по приоритету проезда, в другие дни специалисты организуют временные уширения.

Ограничения будут введены и в САО на следующих участках:

на улице Зарянова – от Бескудниковского бульвара до дома 49, корпуса 2, по Керамическому проезду с 3 по 16 февраля и с 20 по 27 февраля;

на участке улицы Святослава Федорова в районе дома 29, корпуса 1, по Бескудниковскому бульвару с 01:30 до 05:30 с 17 по 19 февраля;

в Рогачевском переулке от Бескудниковского переулка до дома 28 по Селигерской улице с 01:30 до 05:30 с 20 февраля по 14 марта;

на участке Селигерской улицы от Коровинского шоссе до дома 34 с 01:30 до 05:30 с 15 по 19 марта и с 6 по 12 апреля;

в районе дома 7, строения 3, по Пяловской улице с 01:30 до 05:30 с 14 по 20 апреля;

на участке Дегунинской улицы от дома 1, корпуса 1, до дома 6 с 01:30 до 05:30 в период с 21 апреля по 2 июня;

на участке Проектируемого проезда № 6191 в районе дома 3, корпуса 2, строения 1, по Коровинскому шоссе с 01:30 до 05:30 с 21 по 23 апреля;

от дома 24 до дома 28 по Путевому проезду с 16 по 23 мая;

от дома 4 до дома 26 по улице Бегичева с 24 по 28 мая.

В связи с этим водителям рекомендовали учитывать данные изменения и заранее планировать объездные маршруты и рассчитывать время в пути.

Ранее было изменено движение автобусов на участке в сторону станции метро "Бульвар Рокоссовского". Отмечалось, что остановка "Яузская аллея" была совмещена с остановкой автобусов 75-го маршрута к станции метро "Сокольники".