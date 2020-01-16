Движение временно ограничат на дорогах в центре и на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения движения введут на севере и в центре столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

20, 22, 24, 27, 29 и 31 января с 7:00 до 8:30 движение будет недоступно в проезде Девичьего Поля на отрезке от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка. Причина – подготовка к военному параду на Красной площади.

С 20 января до 25 апреля движение ограничат на улице Александра Гомельского. На участке от дома 39, строения 1, до дома 37, корпуса 7, на Ленинградском проспекте поэтапно будут закрывать один ряд, при этом оборудуют временные уширения.

С 21 января по 30 марта в связи с реконструкцией инженерных сетей ограничения введут в районе Космодамианской набережной. С этого же дня до 15 февраля на участке напротив дома 4/22, корпуса А, частично перекроют движение по одной полосе в каждом направлении и запретят парковку.

С 21 января по 1 февраля и с 16 февраля по 12 марта ограничат движение на Космодамианской набережной – в районе дома 4/22, строения 8. С 16 февраля по 5 марта то же ожидается на участке набережной в районе дома 4/22, корпуса В, а с 2 по 15 февраля – в районе дома 4/22, корпуса Б.

До 1 февраля будет недоступна одна полоса напротив дома 24, строения 1, на Космодамианской набережной и в Комиссариатском переулке. В переулке организуют движение с правом приоритетного проезда и ликвидировано парковочное пространство.

С 17 января ограничения введут на улице 3-й Мытищинской. До 28 февраля движение будет недоступно в связи с проведением работ на инженерных сетях. Изменения будут действовать круглосуточно.

Движение на съезде с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко перекрыли до конца года. Это связано со строительством Большой кольцевой линии метро. По той же причине до 31 июля ограничено движение транспорта в районе улицы Удальцова до 31 июля.

С 9 января на юге и востоке столицы запланированы работы на инженерной сети. Изменения в схеме движения коснулись района Восточного Бирюлево. Ограничения коснутся участка Загорьевской улицы – от владения 2/1 до дома 2. До 10 апреля водители не смогут проезжать по одной из полос, однако часть дороги для них расширят, убрав парковочные места.