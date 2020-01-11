Движение на 3-й Мытищинской улице ограничат с 17 января

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Движение на улице 3-я Мытищинская в Москве ограничат с 17 января по 28 февраля в связи с проведением работ на инженерных сетях. Об этом сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

Уточняется, что на участке будет установлено движение с поэтапным занятием одной полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений. Ограничение будет действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что движение на съезде с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко перекрыли на срок до конца года.

Изменения обусловлены строительством Большой кольцевой линии метро. Перекрытия введены в полном объеме. Также было ограничено движение транспорта в районе улицы Удальцова до 31 июля.

