Движение транспорта ограничат с 9 января на юге и востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге и востоке Москвы будет ограничено движение транспорта. Изменения начнут действовать с 9 января. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, с 9 января по 10 апреля движение транспорта будет ограничено в районе Восточное Бирюлово в связи с инженерными работами. Ограничения коснутся участка Загорьевской улицы от владения 2/1 до дома 2. Водители не смогут проезжать по одной из полос, однако часть дороги для них расширят, убрав парковочные места.

Также изменения будут актуальны для Просторной улицы на участке от дома 6 до дома 4. Там проведут работы на инженерных сетях, а потому движение транспорта будет недоступно по одной полосе.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Москве построили более 100 километров дорог. Столичные власти реализовали несколько сложных проектов, а также достигли больших успехов в дорожном строительстве.