В 2019 году в Москве построили более 100 километров дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В минувшем году в Москве построили свыше 100 километров дорог. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Он отметил, что столичные власти реализовали несколько сложных проектов, а также достигли больших успехов в дорожном строительстве.

"Завершили проект Северо-Западной хорды, открыли две развязки на МКАД и в целом построили более 100 километров новых дорог! Запустили движение по новой ветке метро – Некрасовской, еще шесть станций которой заработают уже в начале следующего года", – подчеркнул заммэра.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что Москва входит в тройку мегаполисов мира по темпу строительства автомобильных дорог.

По словам словам, в 2011 году столица находилась на последнем месте в мире по обеспеченности дорожной сети среди мегаполисов. В настоящее время город вошел в тройку лидеров по темпу прироста дорожной сети, обогнав Пекин и Нью-Йорк.

