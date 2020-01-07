Движение по Соймоновскому проезду и улице Волхонке открыто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта по двум улицам возле храма Христа Спасителя открыто после праздничной службы в честь Рождества Христова. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение по улице Волхонке и Соймоновскому проезду открыто", – говорится в сообщении.

В рождественских богослужениях в России приняли участие более 2,3 миллиона человек. Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тысячи городов и населенных пунктах РФ.

За безопасностью следили более 45,9 тысячи сотрудников МВД, военнослужащие Росгвардии, представители Госавтоинспекции, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций.

Рождество – один из центральных праздников христианства. Торжеству предшествует сорокадневный пост, берущий начало 28 ноября. Его последний и самый строгий день – сочельник (6 января).

Рождественский период завершится празднованием Крещения Господня 19 января. В течение 12 дней до него продолжаются святки, в которые православные произносят молитвы, славя Христа.

