Сделать дракона и спеть колядки. Где проходят рождественские гуляния

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Развлекательная рождественская программа для жителей и гостей столицы проходит по всему городу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, играми на свежем воздухе предлагает заняться музей-заповедник "Коломенское". Гостей приглашают на водить хороводы, петь колядки и отгадывать русские народные загадки. Москвичам и гостям столицы расскажут о Святках.

В "Зарядье" выступят "Антикварный цирк", театры "Чердак" и "Санд-шоу", а также Московский художественный цирк. Для юных любителей творчества пройдут мастер-классы. Ребят научат создавать картины в технике шерстяной акварели. А в большом амфитеатре в 13:00 начнется концерт инди-рок-группы "Трипинадва".

В "Аптекарском огороде" горожан ждет выставка "Японский сад. Царство мхов и новогодние растения". Там растут яркие пуансетии, азалии, папоротники, мхи, суккуленты и новогоднее дерево из азалий.

Научно-познавательный центр "Заповедное посольство" 7 января проведет творческий конкурс "Дети-таланты". Начало мероприятий запланировано на 17:00. В рамках конкурса дети смогут нарисовать картинку, прочитать любимое стихотворение или исполнить рождественскую песню. Все участники получат грамоты, а победители – сувениры.



Куда сходить в Москве на Рождество

Праздничные мероприятия также пройдут в Измайловском парке на центральной площади. Там пройдут выступления скоморошного театра, танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей и кавер-групп.

Насладиться музыкой можно и в парке Победы. Там для гостей выступят фольклорные коллективы. А для любителей спорта там организуют командные игры и конкурсы. Также там будет работать мастерская чеканки монет.

На бесплатных мастер-классах в саду "Эрмитаж" ждут всех желающих для освоения мастерства елочных игрушек и праздничных венков. Там также научат делать куклу-варежку.

А в саду имени Баумана для детей проведут творческие мастер-классы по изготовлению рождественских вертеп или фигурок ангела. В парках "Фили" и 50-летия Октября артисты в русских национальных костюмах будут водить с гостями хороводы, петь русские народные песни и рождественские обрядовые песни. Также гости смогут сделать Вифлеемскую звезду из бумаги и картона и изготовить рождественскую открытку.

В Таганском парке всех желающих приглашают принять участие в командных играх. Горожане смогут проверить свою силу в перетягивании каната, посоревноваться с другими участниками в танцевальных баттлах, хороводе желаний и других играх. А юных посетителей ждут на театрализованном представлении театра Pololо, который покажет спектакль "Фея и снег".

Ранее сообщалось, что до 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

