Движение транспорта перекрыли на улице Варварка в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве временно перекрыли движение на улице Варваврка. Об этом информирует ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Отмечается, что ограничение пришлось ввести из-за большого количества пешеходов на данном участке.
В ЦОДД порекомендовали заранее планировать маршрут, учитывая информацию об изменениях движения.
Ранее водителей предупредили об ограничениях в центре Москвы. Изменения актуальны на 6 и 7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество.
В центре Москвы частично перекрыто движение