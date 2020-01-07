Движение транспорта перекрыли на улице Варварка в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве временно перекрыли движение на улице Варваврка. Об этом информирует ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что ограничение пришлось ввести из-за большого количества пешеходов на данном участке.

В ЦОДД порекомендовали заранее планировать маршрут, учитывая информацию об изменениях движения.

Ранее водителей предупредили об ограничениях в центре Москвы. Изменения актуальны на 6 и 7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество.