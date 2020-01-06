Движение в центре Москвы ограничат 6 и 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 6 и 7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, с 18:00 до 20:00 6 января автомобилисты не смогут проехать по Соймоновскому проезду и улице Волхонке от Бульварного кольца до улицы Ленина. Дороги в это время будут открыты только для городского транспорта. А с 20:00 6 января до 04:00 7 января здесь полностью перекроют движение.

С 06:00 6 января до 21:00 7 января и с 06:00 18 января до 22:00 19 января для машин закроют Елоховский проезд.

Водителей попросили заранее планировать маршрут. Подробнее обо всех ограничениях можно узнать на едином транспортном портале и на сайте ЦОДД.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет литургию в рождественский сочельник в храме Христа Спасителя. Литургия начнется 6 января в 09:30.

В праздники несколько улиц в центре Москвы стали пешеходными. До 22:00 6 января на автомобиле нельзя будет проехать по Тверской улице – от Тверского бульвара до улицы Моховой, по Моховой улице – от улицы Воздвиженки до улицы Тверской, по Охотному ряду – от улицы Моховой до Театрального проезда, а также по Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки.

