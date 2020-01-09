Съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко перекрыли до конца года

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Движение на съезде с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко перекрыли на срок до конца года. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что изменения обусловлены строительством Большой кольцевой линии метро. Перекрытия введены в полном объеме.

Кроме того, было ограничено движение транспорта в районе улицы Удальцова до 31 июля.

"Движение в районе улицы Удальцова ограничено до 31 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро", – говорится в сообщении.

Так, на участке частично нельзя проехать по одной полосе от дома 10 до дома 12 по улице Удальцова. Помимо этого, ограничено движение по двум полосам на участке от дома 65а до пересечения с проспектом Вернадского. Сообщается, что там были созданы временные уширения.

Ранее движение транспорта ограничили с 9 января на юге и востоке столицы. В частности, изменения коснулись района Восточного Бирюлево, где запланированы работы на инженерной сети.