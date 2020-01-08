Движение по Лихоборской набережной ограничили из-за пожара

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Движение по Лихоборской набережной от улицы Войкова до улицы Онежская временно перекрыли из-за возгорания в бытовочном городке, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Водителей попросили заранее планировать маршруты объезда.

Пожар произошел на Лихоборской набережной вблизи дома № 5. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожарным удалось спасти двух человек.