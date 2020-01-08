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Происшествия

08:32

Огонь охватил торговый комплекс в Новосибирской области

происшествия пожар

Фото: соцсети

Торговый комплекс оказался охвачен огнем в городе Искитим в Новосибирской области. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на информацию от ГУ МЧС по региону.

"В 10:44 (6:44 по московскому времени) поступило сообщение от очевидца о возгорании в ТК "Центральный". Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты, плотное задымление на втором этаже", – рассказали в пресс-службе.

Известно, что торговый комплекс представляет собой одноэтажное здание с мансардой. В пресс-службе отметили, что из здания до прибытия спасателей самостоятельно выбрались 30 человек. По имеющейся информации, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

По данным главка МЧС, площадь возгорания составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 34 человека и 10 единиц техники.

Ранее СК открыл уголовное дело после гибели 8 человек при пожаре в Раменском. Сообщалось, что в результате инцидента также имеется один пострадавший. Сейчас он находится в больнице.

СК открыл уголовное дело после гибели 8 человек в Раменском

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