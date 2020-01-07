Погибший обнаружен после пожара в жилом доме в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в квартире жилого дома в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Большой Симоновский переулок, дом 11, произошло загорание постельных принадлежностей в одной из комнат в трехкомнатной квартире на 7-м этаже жилого дома", – сообщил источник.

Он подчеркнул, что до прибытия спасателей с верхних этажей дома смогли самостоятельно эвакуироваться пять человек. При этом пожар унес жизнь одного человека.

"К сожалению, в очаге пожара был обнаружен один погибший", – подтвердил источник.

Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр. В настоящее время пожар полностью потушен.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

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