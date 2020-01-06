Пожар случился в жилом доме в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в московском районе Таганский. Об этом пишет пресс-служба столичного главка МЧС России на своей официальной странице в Twitter.

"В 21:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 2-я Дубровская, дом 8. Принятыми мерами загорание было ликвидировано", – проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. При этом очаг находился в подвале. Предположительно, там загорелся мусор.

"С четвертого этажа спасены пять человек", – резюмировали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ангар с пластиковыми изделиями сгорел в Мытищах. Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров.