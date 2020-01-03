СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Подмосковье

Фото: соцсети

Следователи завели уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего смерть в пожаре четырех человек, двое из которых дети.

По версии следствия, 3 января в СНТ "Борисовка" в дачном доме произошло возгорание. При тушении были найдены тела четырех членов семьи. Жертвами оказались две девочки (восьми месяцев и трех лет), а также их родителей. Кроме того, была госпитализирована в больницу пожилая женщина.

Согласно предварительной информации, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электросетей или электрооборудования. Предварительной причиной смерти семьи является отравление угарным газом.