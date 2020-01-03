Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: Москва 24

Четыре человека, двое из которых дети, погибли при пожаре в частном доме. Возгорание произошло в Подольске, как сообщает Агентство "Москва".

"В деревне Борисовка в городском округе Подольск произошел пожар в частном доме по всей площади. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров. К сожалению, при пожаре погибли четыре человека, среди них двое детей", - заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Одного человека, который находился в строении, все-таки удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове при пожаре в жилом доме пострадали два человека. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже.

