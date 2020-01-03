МЧС рекомендовало выключать елочные гирлянды на ночь

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Елочные гирлянды необходимо выключать на ночь из-за риска возникновения пожаров, передает Агентство "Москва". Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

По его словам, елочные гирлянды и иная электротехническая иллюминация – это определенные риски. "Уезжая из дома и ложась спать, обязательно нужно выключать все электроприборы", – сказал он журналистам.

Еникеев добавил, что самое большое количество пожаров с гибелью людей происходит ночью. Качественной является заводская гирлянда , а эксплуатировать ее нужно в соответствии с инструкцией изготовителя.

Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских праздников для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство всех служб.