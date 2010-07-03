В МЧС рассказали, как правильно украшать елку во избежание пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты МЧС дали советы по украшению елки, чтобы избежать пожара, сообщает ТАСС.

Они рекомендуют ответственно подойти к выбору елочных игрушек: не использовать легковоспламеняющиеся игрушки, бумагу, вату и свечи.

Также запрещается устанавливать елку возле отопительных приборов и разрешать детям самостоятельно включать электрические гирлянды. Кроме того, уходя из дома, обязательно нужно выключать их из сети, как и другие электрические приборы.

Ландшафтный архитектор Полина Соломина ранее заявила, что лучшим украшением любого помещения в Новый год станет живая ель. Эксперт рассказала, что лучшим сортом живой ели будет дерево нобилис, которое отлично впишется в квартиру или загородный дом. Она пояснила, что данное дерево отличается не только современными тенденциями, но и практичностью, добавив, что такая ель сохранится на долгое время.

Соломина подчеркнула, что к недостатку таких елей можно уверенно отнести их стоимость, которая начинается от 10 тысяч рублей. Также к минусам этого дерева архитектор отнесла высоту, которая не превышает двух метров.

Психолог Наталья Болдырева рекомендовала россиянам отложить украшение елки до 31 декабря. Она пояснила, что украшение елки в конце декабря поможет не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Психолог отметила, что для поднятия настроения можно украсить некоторые вещи и заранее, однако ритуалы оставить именно на 31 декабря.

