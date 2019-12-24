В новогодние праздники аварийные службы Москвы будут работать круглосуточно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о работе служб городского хозяйства Москвы в дни празднования Нового, 2020 года и Рождества Христова.

Ожидается, что в этом сезоне объекты зимнего отдыха посетит не менее 50 миллионов человек. В период новогодних и рождественских праздников для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство всех служб.

Также приняты меры по организации бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также по обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения в случае необходимости аварийно-восстановительных работ.

Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут задействовать около 1,5 тысячи бригад. Специалисты подготовили почти 1,5 тысячи единиц спецтехники, более 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

Для своевременной уборки снега будет задействовано 17,5 тысячи единиц специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники. При необходимости дополнительно может быть привлечено еще около 5 тысяч единиц техники.

На особо опасных участках дорог обеспечено круглосуточное дежурство 41 тягача. Для очистки 16,5 тысячи скатных кровель сформировано 4,2 тысячи бригад.

В работе на дворовых территориях задействовано около 29 тысяч дворников и около 31 тысячи средств малой механизации.

Для уборки территорий проведения массовых мероприятий и объектов дорожного хозяйства задействовано порядка 7 тысяч человек. Для утилизации снега обеспечена работа 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных снеготаялок в ЦАО.

Особое внимание уделят рождественским ярмаркам, объектам торговли и массовым мероприятиям.

Для уборки 19 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", расположенных в центре столицы, круглосуточно будут задействованы 1,5 тысячи рабочих и 520 единиц техники.

200 единиц грузового транспорта и 30 эвакуаторов выделили для перекрытия движения с 28 декабря по 6 января. Также планируют установить более 3 тысяч заградительных конструкций на 426 городских площадках.

Кроме того, в постоянной готовности будут 320 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 8 вертолетов и более 1,3 тысячи человек личного состава. На водных объектах города будут дежурить спасатели.

На 92 площадках для запуска пиротехники будут дежурить представители органов исполнительной власти, сотрудники МЧС, полицейские и добровольные пожарные.

В столице до 12 января продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток. Праздничные площадки также расположены в Новопушкинском сквере, у ЦУМа, на Новом Арбате, на Школьной улице и других площадках.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

