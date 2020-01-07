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Москва 24

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Происшествия

01:21

Около 50 человек эвакуировали из общежития в Хорошево-Мневниках

происшествия город

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Эвакуация порядка 50 человек была проведена в одном из зданий на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу городского главка МЧС.

"Порядка 50 человек из здания выведено на улицу в целях безопасности", – проинформировали в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. При этом в ведомстве назвали причину вынужденной эвакуации.

"Произошло короткое замыкание лампы освещения в подвальном помещении на площади 0,5 квадратных метра", – рассказали в МЧС.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил, что эвакуация проводилась из здания общежития.

Ранее около 160 человек были эвакуированы из Тимирязевской академии. По информации МЧС, в помещении произошло короткое замыкание.

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