Движение в районе Костянского переулка ограничат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 9 января по 25 марта 2021 года в районе Костянского переулка будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

Кроме того, в связи с реставрацией здания на улице 2-я Брестская также ограничат движение. Будет занята одна полоса с ликвидацией парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что основная часть перекрытий и ограничений движения транспорта, которые были введены из-за фестиваля "Путешествие в Рождество", сняты и больше не действуют.

Вновь доступны Тверская улица – от Тверского бульвара до Моховой улицы, сама Моховая улица от Воздвиженки, Театральный проезд – от Охотного ряда до Петровки и Варварка.

