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15:05

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Основные ограничения движения из-за проведения "Путешествия в Рождество" сняты

В Москве открыли движение транспорта по Тверской улице
город транспорт

Основная часть перекрытий и ограничений движения транспорта, которые были введены из-за фестиваля "Путешествие в Рождество", сняты. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Для пассажиров стали вновь доступны Тверская улица – от Тверского бульвара до Моховой улицы, сама Моховая улица от Воздвиженки, Театральный проезд – от Охотного ряда до Петровки и Варварка.

При этом в Центре отметили, что часть прилегающих территорий еще остаются перекрытыми. Речь идет об Ильинке, Большом и Малом Черкасских переулках, Соймоновском проезде и улице Волхонке – от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

Ранее сообщалось, что до 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

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