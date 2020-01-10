Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд улиц перекроют в Москве в текущем году из-за ремонта инженерных сетей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, ограничения введут в Рязанском проезде около дома 2/7 на Новорязанской улице с 13 января по 25 апреля и на Каланчевской улице возле дома 21/40 с 13 января по 15 марта. С 10 марта также будет ограничен проезд в районе пересечения с Южным проездом.

Помимо этого, с 13 января водители не смогут проехать по Комсомольской площади в районе дома 1а, строения 4, и около дома 2б. Ограничения будут действовать до 15 апреля и 31 марта соответственно.

На Звенигородском шоссе с 15 января по 31 марта, а также с 10 по 25 апреля в круглосуточном режиме для водителей будет закрыт проезд в районе пересечения с улицей Сергея Макеева и от дома 9 до дома 11, строения 1. Также нельзя будет проехать по 2-й Черногрязской улице в районе пересечения со Звенигородским шоссе и от дома 11/15 до дома 9.

С 15 января водители не смогут также проехать по одной полосе на боковом проезде набережной Тараса Шевченко в районе дома 1, на 1-й Бородинской улице возле дома 13 и на Украинском бульваре около дома 15.

Ограничения введут и на Шлюзовой набережной. Там водители не смогут проехать на участках от дома 2/1, строения 7, до дома 4 (до 29 января), от дома 6, строения 3, до дома 6, строения 2 (с 16 февраля), и около дома 16, строения 2 (с 6 по 25 марта). Перекрытие движения ожидается и в местном поезде от дома 8, строения 1, до дома 10, строения 14.

С 30 января движение транспорта ограничат и в Кожевническом проезде в районе дома 1, а также с 26 февраля в местном проезде возле дома 17/14, строения 2. Перекрытия в феврале и марте ожидаются на участке улицы Гвоздева, на улицах Большие Каменщики и Воронцовской.

С 16 января по 5 апреля нельзя будет проехать по Прудовой улице от дома 10 до дома 26/21, строения 10. На Котляковской улице с 20 января в круглосуточном режиме будет стоять запрет для проезда от дома 8, строения 3, до дома 9, строения 2.

С 15 мая водители не смогут проехать в 1-м Котляковском переулке от дома 5, строения 13, до дома 1, строения 2. Ограничения коснутся также улиц 3-й Мытищинской, Новоалексеевской, Велозаводской.

Из-за строительства Северо-Восточной хорды до 1 июня будет перекрыто движение до двух полос на Станционной улице от Ботанической улицы до станции метро "Владыкино".

Аналогичное ограничение будет действовать в боковом проезде Ботанической улицы в районе пересечения со Станционной улицей. По одной из полос движения водители не смогут проехать на Станционной улице от Гостиничного проезда до дома 12 на Гостиничной улице.

Ранее сообщалось об ограничении движения в Обручевском районе из-за строительства метро. Проехать нельзя на нескольких улицах с 1 января и до конца года.

