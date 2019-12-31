Стало известно, как изменится схема движения транспорта в Москве в новом году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Стало известно, где в новом году введут ограничения движения транспорта в связи с ремонтными и строительными работами. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Изменения затронут 12 районов из восьми округов столицы.

Так, в ЦАО ограничат движение в Пресненском районе на участке Шмитовского проезда – от Мукомольного проезда до Шелепихинской набережной в срок с 9 января по 15 апреля. Кроме того, с 6 февраля по 14 марта будет изменено движение на участке Шелепихинской набережной от дома 8, строения 1, до дома 10. Там будут проводить инженерные работы. Проехать можно будет по одной полосе.

Помимо этого, ремонт инженерных сетей осложнит движение на трех участках Звенигородского шоссе, где будет ограничен проезд на двух полосах.

В ВАО изменения затронут район Гольяново. В частности, частично ограничат движение сроком до 30 января на участках Байкальской и Иркутской улиц. Также на весь год будут перекрыты Сокольническая площадь и полоса на участке Русаковской улицы. Это будет связано со строительством метро. На Соколиной Горе также перекроют участок проезда Энтузиастов от дома 19а до дома 28 на шоссе Энтузиастов. Проехать в нормальном режиме там можно будет с 30 марта.

В СВАО в 2020 году проведут строительные работы на улице Молодцова в Южном Медведкове. Из-за этого придется ограничить движение на участке у дома 34, корпуса 2, в Ясном проезде до 24 февраля. До 15 февраля частично перекроют участок участке у дома 34, корпуса 1, в Ясном проезде.

Реконструкция инженерных сетей затронет и САО. Там работы затронут район Аэропорт, где изменения движения затронут участки улицы Асеева. Так, специалисты будут трудиться у дома 6 с 11 по 30 января, а после, с 31 января, у дома 3/11 сроком по 20 февраля. С 21 по 30 марта работы будут проведены у дома 11/3, строения 1 на Часовой улице. Ремонтниками будет занята одна полоса движения, однако для водителей компенсируют ее за счет отмены парковок.

Помимо этого реконструкция инженерных сетей ожидает Головинский район, где с 3 января по 29 февраля частично будет ограничено движение на Ленинградском шоссе в районе дома 84, строения 1. Кроме того, работы коснутся района дома 47, строения 2. Их проведут в срок с 10 января по 29 февраля. А с 15 по 29 февраля ограничения введут у дома 80, строения 1.

В СЗАО в Хорошево-Мневниках в связи с ремонтными работами на инженерных сетях будет ограничено движение на участках 1-го Силикатного проезда. В частности, будет недоступна одна полоса у дома 9 с 9 по 23 января, а также с 20 апреля по 25 мая и с 28 февраля по 25 мая у дома 3а, с 30 марта по 25 мая – на участке от дома 2а до Шелепихинского шоссе.

В ЗАО изменения коснутся района Внуково. Там с 10 января по 25 февраля нельзя будет проехать на участках Изваринской и Интернациональной улиц. Ограничения будут актуальны с 15 сентября по 15 октября. Также изменения затронут участки Советской улицы. В дни с февраля по август ограничат движение по одной в каждую сторону.

Кроме того, с 10 января по 15 апреля в Очаково-Матвеевском придется искать пути объезда от дома 5, строения 1, на Нежинской улице до дома 12, корпуса 3, на Староволынской улице. Там перекроют одну полосу из-за работ на инженерных сетях, однако это компенсируют за счет ликвидации парковки.

В ЮАО будут проведены аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях в Царицыне с 10 января по 10 апреля. Там ограничат движение на участке Деловой улицы – от Промышленной улицы до пересечения с Кавказским бульваром. На перекрестке полосу частично займут до 1 марта, а еще с 1 февраля по 1 апреля будет занята одна полоса у дома 9 на Промышленной улице. Также тут будет ликвидирована парковка.

В ТиНАО будут строить дорогу, из-за чего ремонтники займут полосу Московской улицы – от поселения Десеновского (10-й квартал, владение 76, корпус 7) до дома 41 в деревне Пенино. Ограничения актуальны до 30 ноября нового года.

В связи с этим водителей призвали заранее планировать маршруты и быть внимательнее на дорогах.

Ранее сообщалось, что движение будет ограничено в Обручевском районе из-за строительства метро. Проехать нельзя будет на нескольких улицах с 1 января и до конца года.