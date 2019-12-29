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Москва 24

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Город

21:28

Движение ограничат в Обручевском районе из-за строительства метро

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на нескольких улицах в Обручевском районе перекроют и ограничат с 1 января на весь 2020 год. Там будет вестись строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает Агентство "Москва".

На участке улицы Профсоюзная от дома 78 до дома 82 ограничат движение на трех полосах с сохранением движения транспортных средств по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.

Также с 1 января полностью перекроют движение на участке Старокалужского шоссе от дома 64, строение 1 до дома 62, строение 2.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта на улице Каховка ограничат на год из-за строительных работ. Изменения вступят в силу с 1 января.

Проезд будет закрыт от дома 6, корпуса 2 по улице Каховка до ООТ "Одесская улица" и от дома 9б до дома 6, корпуса 2 по той же улице. Кроме того, недоступным сделают участок от дома 2, строения 4 по улице Каховка до дома 1, корпуса 1 по улице Малая Юшуньская.

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