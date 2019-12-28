Движение на улице Каховка ограничат с 1 января из-за строительных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта на улице Каховка в Москве ограничат на год из-за строительных работ. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр столичного транспортного комплекса.

Проезд будет закрыт от дома 6, корпуса 2 по улице Каховка до ООТ "Одесская улица" и от дома 9б до дома 6, корпуса 2 по той же улице. Кроме того, недоступным сделают участок от дома 2, строения 4 по улице Каховка до дома 1, корпуса 1 по улице Малая Юшуньская.

Также нельзя будет проехать от участку улицы Каховка от дома 1 до дома 9, корпуса 1. На всех перечисленных отрезках движение перекроют вплоть до 31 декабря, причем ограничение будет действовать круглосуточно.

До 31 августа следующего проезд закроют по улице Каховка от ООТ "Одесская улица" до дома 6, корпуса 2, и на улице Каховка в районе дома 15, корпуса 1.

Как заявили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, на отдельных участках планируют временно расширять проезжую часть.

Водителей ранее предупредили о перекрытиях проезда в центре столицы. Измененный режим движения автотранспорта вступил в силу с субботы, 28 декабря, по случаю подготовки к празднованию Нового года. Водителям необходимо заранее планировать пути объезда.

