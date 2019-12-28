Движение перекроют на трассе М7 в районе Балашихи ночью 30 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на трассе М7 "Волга" у Балашихи временно перекроют ночью 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ночью 30 декабря на 26 километре трассы М7 "Волга" в районе Балашихи запланированы работы по монтажу модульного надземного пешеходного перехода", – сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Ограничения будут действовать с 1:00 до 4:40. Для проведения работ выделены два отрезка по 40 минут – в 1:30 и в 3:00. Объехать участок трассы можно будет по дороге Р109 через Обухово, а также по Щелковскому и Объездному шоссе.

Водителей призвали быть внимательнее, соблюдать схему движения по участку и не нарушать скоростной режим.

Ранее водителей призвали планировать маршруты из-за перекрытий дорог в центре Москвы. Ряд ограничений вступили в силу уже в субботу, 28 декабря. Специалисты ЦОДД порекомендовали водителям пересесть на метро.

