Движение в центре Москвы ограничили из-за новогодней елки в Кремле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центре ограничили движение в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" и новогодней елки в Кремле. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что 25 декабря перекрыли движение в районе площади Васильевский Спуск. С 08:30 до 15:00 нельзя проехать по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварке и Ильинке, площади Васильевский Спуск и Москворецкой улице – от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста.

Также водителям напомнили об ограничениях на парковку в Газетном и Никитском переулках. Их ввели для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество". Водителей просят заранее ознакомиться с ограничениями и построить маршрут для экономии времени.

На традиционный детский новогодний праздник в Кремле приглашено около шести тысяч детей со всей России. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

Во время школьных каникул в городе также пройдет свыше 250 больших новогодних елок, которые, как ожидается, посетит порядка одного миллиона детей.

Всего в рамках празднования Нового года в столице запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

