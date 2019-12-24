Более 6 тыс новогодних трамваев, автобусов, такси и поездов метро поедут в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 6 тысяч празднично украшенных трамваев, автобусов, электробусов, такси и поездов метро будут перевозить москвичей и гостей столицы в новогодние праздники. Об этом Сергей Собянин рассказал в ходе осмотра электробусов, специально украшенных к Новому году.

"Уже сложилась традиция – в Новый год мы по-особому украшаем наши автобусы, трамваи. И в этом году мы решили не 100 машин, а около 6 тысяч машин украсить по-праздничному, чтобы чувствовался праздник не только на улице, но и в общественном транспорте", – заявил мэр Москвы.

Он также напомнил, что городской общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно.

"Хороший подарок для москвичей – в новогоднюю ночь городской транспорт будет бесплатным впервые за всю историю", – сказал глава города.

Кроме того, Собянин поздравил коллектив водителей городского транспорта с наступающим Новым годом, поблагодарил их за работу.

Оформлять московский транспорт к Новому году начали c 12 декабря. Уже 24 декабря на маршруты вышли 100 новогодних трамваев и электробусов, украшенных праздничной иллюминацией. Среди них и 300-й московский электробус, на котором из гирлянд выложена соответствующая надпись. На Таганско-Краснопресненской линии метро 25 декабря запустят специально оформленный новогодний состав "Еж".

Отмечается, что в этом сезоне в городе будет работать рекордное число новогодних трамваев, автобусов, электробусов, такси и поездов метро – 6 285 единиц транспорта (в 89 раз больше, чем годом ранее), среди которых – 21 поезд метрополитена (в 1,5 раза больше), 50 трамваев (в 8 раз больше), 50 электробусов (в 25 раз больше), 1 000 автобусов Мосгортранса и 160 автобусов коммерческих перевозчиков (в 25 раз больше), 5 000 автомобилей такси (впервые), 4 автомобиля ЦОДД.

Праздничной символикой украшают входные двери и турникеты метро, МЦК и МЦД, а на станциях размещают свыше 300 новогодних плакатов. Отдельно был украшен Смоленский метромост. На стойках "Живое общение" пассажирам будут дарить сувениры.

Уже несколько дней как минимум в одном поезде на каждой линии столичного метро пассажиры слышат поздравления известных артистов и деятелей культуры, среди которых – Рената Литвинова, Вера Брежнева, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Сергей Мазаев, Антон Беляев, Баста.

В автобусах коммерческих перевозчиков проходит новогодняя акция "Голос пассажира": желающие могут записать свои аудиопоздравления, которые будут транслироваться в салонах автобусов. На основных магистралях города поздравления будут транслироваться на 177 информационных табло ЦОДД.

К праздникам выпустят новогодние билеты "Единый". Кроме того, желающие смогут приобрести праздничные карты и брелоки "Тройка". В кассах метро появились билеты "Единый", оформленные в стиле фестиваля "Путешествие в Рождество".

Впервые в этом году транспортный комплекс Москвы украсил город шестью новогодними елками: на Киевском и Белорусском вокзалах, на площади возле станции МЦК Лужники, в ГУМе, а также возле зданий МВД на Петровке и Московского театра Олега Табакова у станции метро "Сухаревская".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд в метро, на МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Платить за проезд не понадобится с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Кроме того, по сложившейся в последние годы традиции всю новогоднюю ночь в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта: всего 175 маршрутов, в том числе 61 маршрут – круглосуточно, 101 маршрут – до 03:30, 13 регулярных ночных маршрутов.

Ночная работа метро, МЦК и наземного пассажирского транспорта позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах плюс 13 ночных маршрутах.

Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи продлят до 02:00. Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.

