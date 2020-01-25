Движение автобусов изменено на участке в сторону станции метро "Бульвар Рокоссовского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения автобусов №75 изменена на участке следования в сторону станции метро "Бульвар Рокоссовского". Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"В районе Яузской аллеи изменена схема движения автобусов №75 в сторону метро "Бульвар Рокоссовского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка "Яузская аллея" совмещена с остановкой автобусов 75-го маршрута к станции метро "Сокольники".

Так, при движении к метро "Бульвар Рокоссовского" после остановки "Белокаменное шоссе" автобусы будут ехать через 1-й Белокаменный проезд к остановке "Яузсская аллея". После они проследуют на Лосиноостровскую улицу через Белокаменное шоссе и продолжат маршрут в сторону Открытого шоссе.

Ранее сообщалось о том, что движение временно ограничат на дорогах в центре и на севере Москвы. Это будет связано с проведением на участках инженерных работ.