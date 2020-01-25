Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

25 января, 20:34

Движение автобусов изменено на участке в сторону станции метро "Бульвар Рокоссовского"

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения автобусов №75 изменена на участке следования в сторону станции метро "Бульвар Рокоссовского". Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"В районе Яузской аллеи изменена схема движения автобусов №75 в сторону метро "Бульвар Рокоссовского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка "Яузская аллея" совмещена с остановкой автобусов 75-го маршрута к станции метро "Сокольники".

Так, при движении к метро "Бульвар Рокоссовского" после остановки "Белокаменное шоссе" автобусы будут ехать через 1-й Белокаменный проезд к остановке "Яузсская аллея". После они проследуют на Лосиноостровскую улицу через Белокаменное шоссе и продолжат маршрут в сторону Открытого шоссе.

Ранее сообщалось о том, что движение временно ограничат на дорогах в центре и на севере Москвы. Это будет связано с проведением на участках инженерных работ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика