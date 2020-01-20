Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

20 января, 16:16

В ЦОДД сообщили об изменении схемы движения в центре Москвы

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщил, что левые повороты с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу отменены. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе организации, проехать перекресток теперь можно гораздо быстрее.

"Благодаря изменению схемы движения время проезда участка улицы Чаянова от пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 3-й Тверской-Ямской улицей сократится", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, представители ЦОДД отметили, что перекресток улицы Чаянова стал более безопасным для проезда, потому что сократилось количество так называемых конфликтных точек.

"Негативный эффект от этого минимальный – проехать можно по 3-й Тверской-Ямской улице, перепробег составит менее 350 метров", – уточнили в ЦОДД.

Ранее ЦОДД озвучил список самых загруженных улиц Москвы. Ими стали улицы Люсиновская, Земляной Вал, Баррикадная, Новая, Щепкина, Даниловская, Овчинниковская, Софийская набережная, Благовещенский переулок, а также Новая и Старая Басманные улицы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика