В ЦОДД сообщили об изменении схемы движения в центре Москвы

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщил, что левые повороты с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу отменены. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе организации, проехать перекресток теперь можно гораздо быстрее.

"Благодаря изменению схемы движения время проезда участка улицы Чаянова от пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 3-й Тверской-Ямской улицей сократится", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, представители ЦОДД отметили, что перекресток улицы Чаянова стал более безопасным для проезда, потому что сократилось количество так называемых конфликтных точек.

"Негативный эффект от этого минимальный – проехать можно по 3-й Тверской-Ямской улице, перепробег составит менее 350 метров", – уточнили в ЦОДД.

Ранее ЦОДД озвучил список самых загруженных улиц Москвы. Ими стали улицы Люсиновская, Земляной Вал, Баррикадная, Новая, Щепкина, Даниловская, Овчинниковская, Софийская набережная, Благовещенский переулок, а также Новая и Старая Басманные улицы.