ЦОДД назвал самые загруженные улицы в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения назвал самые загруженные утром и днем улицы в центре столицы. Ими стали улицы Люсиновская, Земляной Вал, Баррикадная, Новая, Щепкина, Даниловская, Овчинниковская, Софийская набережная, Благовещенский переулок, а также Новая и Старая Басманные улицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Загруженность парковок в это время превышает 100%. Из-за этого водители не сразу находят свободное парковочное место и создают блуждающий трафик, что негативно влияет на дорожную обстановку, объяснили в ЦОДД.

В РЭУ имени Плеханова проанализировали парковочное пространство на основании инвентаризации парковочных мест. Выяснилось, что парковки на более чем 50 улицах города чрезмерно загружены, хотя число мест с 2010 года увеличилось на 20%. Теперь их стало порядка 3,2 миллиона.

В ЦОДД подчеркнули, что повышенная загруженность парковочного пространства наблюдается не только в центральной части города, но и там, где платных парковок нет. Это связано с появлением новых точек притяжения. Так, рекордные показатели загрузки зафиксировали в районе фудмолла "Депо", рынков "Дорогомиловский", "Усачевский" и на привокзальных территориях.

В ближайшее время прогнозируется изменение дорожной обстановки около планируемого к открытию парка "Остров мечты" и ближайших станций МЦК ЗИЛ и метро "Технопарк".

Ранее в АМПП рассказали, что с 17 февраля еще на 80 улицах столицы появятся платные парковки. Новые места сделают в районах Беговом, Внуково, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанском, Южнопортовом, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

На некоторых участках будут скорректированы парковочные тарифы. На одних улицах стоимость часа парковки понизится, на других станет выше. Порядок оплаты парковки не поменяется.

Приоритетом остаются интересы местных жителей. Парковка ночью для них бесплатна, а стоимость получения круглосуточных резидентных разрешений не меняется и составляет три тысячи в год.