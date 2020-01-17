Цены на парковку скорректируют в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Платные парковки появятся еще на 80 улицах столицы с 17 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба "Администратора московского парковочного пространства".
Это участки, где местным жителям не хватает площади для стоянки. Там находятся точки притяжения водителей из других районов и городов. Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти.
Новые места сделают в районах Беговом, Внуково, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанском, Южнопортовом, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.
На некоторых участках будут скорректированы парковочные тарифы. На одних улицах стоимость часа парковки понизится, на других станет выше.
В частности, на улицах Верхней Красносельской и Гаврикова прежний тариф составлял 60 рублей в час. После корректировки он составляет 40 рублей в час. Изменения ожидаются на улицах, где граничили высокий и низкий тарифы, например, 200 рублей в час против 60.
В АМПП отметили, что приоритетом в работе платных парковочных зон в столице остаются интересы местных жителей. Парковка ночью для них бесплатна, а стоимость получения круглосуточных резидентных разрешений не меняется и составляет три тысячи в год.
Сейчас парковки действуют более чем на тысяче улиц Москвы, обустроено свыше 80 тысяч парковочных мест. Стоимость часа варьируется от 40 до 380 рублей.
Порядок оплаты парковки не поменяется. Оплатить ее нужно в течение 5 минут после парковки любым удобным способом. С тарифными изменениями можно ознакомиться на информационных ресурсах столичного транспортного комплекса.
В декабре стало известно, что вносить оплату за резидентное парковочное разрешение теперь можно по частям. Те, кто хочет оставлять автомобиль в своем районе круглосуточно, должны платить 3 тысячи рублей за год действия разрешения, 6 тысяч – за два и 9 тысяч – за три года. В первый год нужно внести единовременный платеж (три тысячи рублей), а в последующие годы оставшуюся сумму можно выплачивать в рассрочку.
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