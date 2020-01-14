В АМПП подтвердили задержку выдачи парковочного разрешения из-за Росреестра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тысячи столичных автомобилистов остались без бесплатной парковки около дома. Москвичи не могут продлить разрешение и вынуждены парковаться за деньги. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

В материале уточняется, что разрешение на бесплатную парковку можно получить после прохождения проверки собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), однако эта система работает с задержками. В Росреестре подтвердили проблему и заверили, что специалисты занимаются ее устранением.

"В настоящее время действительно наблюдаются задержки при отправке сведений со стороны Росреестра. Информация, необходимая для оказания госуслуги, задерживается по 3 тысячам запросов от граждан", – уточнили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Бесплатными парковками пользуются около 420 тысяч москвичей. Каждый месяц столичные службы получают по 20 тысяч заявок от горожан на продление или выдачу новых документов, заключает издание.

Ранее сообщалось, что водители смогут оплатить эвакуацию автомобиля и его хранение на спецстоянке в приложении "Парковки Москвы". Новая функция станет доступна в разделе "Штрафы и эвакуации" после обновления приложения.

