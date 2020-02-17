"Умные" светофоры и приподнятые зебры появятся в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход". Соответствующие изменения намерены представить до конца этого года, сообщает газета "Известия".

В частности, для уменьшения скорости движения потока транспорта предлагается активно использовать шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.

Так, на некоторых улицах столицы и региона уже начали внедрять экспериментальные модели перехода, которые совмещены с "лежачим полицейским" – такие конструкции используют в Соединенных Штатах и Великобритании. С помощью них снижается скорость транспортного потока на 4–20 километров в час, а также уменьшается на 15% количество аварий с пострадавшими.

"Умные" светофоры действуют следующим образом: они не включат красный, пока по зебре идет человек. Однако они также не будут держать зеленый, если на переходе уже никого нет.

Отмечается, что предложенные новшества призваны снизить смертность на дорогах.

Ранее сообщалось, что около 70 новых камер видеофиксации установили на дорогах Москвы. Всего в 2020 году в столичном регионе намерены заменить свыше 800 муляжей на реальные фиксаторы. Всего на данный момент в Москве работает более 3 тысяч стационарных и передвижных камер.