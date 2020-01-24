Около 70 новых камер видеофиксации установили на дорогах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

На дорогах Москвы с начала года установили порядка 70 камер фото- и видеофиксации. Об этом информирует Центр организации дорожного движения в своем Twitter-аккаунте.

"С начала года поставили еще 68 новых камер фото- и видеофиксации – на проблемных местах, где нарушители стабильно создают заторы и аварийные ситуации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году в столичном регионе намерены заменить свыше 800 муляжей камер на реальные фиксаторы. Всего на данный момент в Москве работает более 3 тысяч стационарных и передвижных камер.

Ранее сообщалось, что приборы видеофиксации хотят устанавливать только в аварийно-опасных местах, которые будут определять исключительно в Автоинспекции. Сейчас же частные компании нередко прячут устройства, чтобы как можно больше водителей получили штрафы. Делается это с целью заработка владельцами видеофиксаторов.