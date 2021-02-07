Более 200 тысяч человек приняли участие в проектах "Молодежи Москвы" в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 тысяч человек стали участниками образовательных, общественных и культурных проектов "Молодежи Москвы" в 2020 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Проект офис "Молодежь Москвы" был запущен в марте. Его приоритетная цель – исследовать запросы для горожан в возрасте от 16 до 30 и создавать для них разнообразные проекты.

В топ-5 по популярности, например, вошла образовательная площадка "Московский диалог". В рамках встреч проекта молодые люди могут пообщаться с известными деятелями в сфере журналистики, искусства, бизнеса и политики.

Активное участие в работе "Московского диалога" приняли более 10 тысяч студентов из 30 столичных высших учебных заведений. В 2021 году программу расширят – студенческие клубы проекта появятся непосредственно в университетах.

Кроме того, столичная молодежь высоко оценила курсы по информационной безопасности "КиберМосква", развлекательно-обучающую программу "Студенческая лига Stand-Up", проект о субкультуре "На районе" и сервис помощи в трудоустройстве "ВРаботе".

В начале февраля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе столичного клуба молодых предпринимателей. По ее словам, к проекту присоединились уже более 8 тысяч человек, а само обучение построено по многоступенчатой системе.

