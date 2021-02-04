Сергунина: клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более 8 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 8 тысяч человек присоединились к столичному клубу молодежного предпринимательства Business Update. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Участниками проекта стали уже 8,2 тысячи начинающих предпринимателей. Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов", – сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.

Площадка, на которой обучают молодых предпринимателей города, заработала летом прошлого года. Участники могут пройти четыре ступени. На первой надо выбрать направление и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, на второй – запустить проект с апробацией бизнес-модели. Затем надо выходить на первую прибыль и продолжать профессиональное развитие.

Молодым предпринимателям Москвы доступны видеолекции и специализированная литература. Больше всего просмотров в 2020 году набрали вебинары об онлайн-ретейле и о маркетплейсах, юридических аспектах работы предпринимателя.

На данной площадке москвичи могут встретиться с опытными бизнесменами и представителями столичного департамента предпринимательства. В рамках таких встреч можно получить информацию, связанную с поддержкой бизнеса в столице.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что начинающие предприниматели могут отточить навыки презентации и получить обратную связь от экспертов.

В текущем году Business Update будет помогать людям, планирующим начать свое дело. Члены клуба смогут получить поддержку в выводе проекта на рынок.

Ранее центр "Моя карьера" объявил набор на бесплатный онлайн-курс. Онлайн-занятия стартуют 16 февраля.