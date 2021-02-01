Депутат МГД: алгоритмы столичного Штаба по защите бизнеса будут востребованы в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко считает, что созданные московским Штабом по защите бизнеса "Алгоритмы для бизнеса" будут востребованы и в регионах. Парламентарий уверен также, что спрос будет на программу "Алгоритмы для самозанятых".
"Столичный Штаб по защите бизнеса разработал алгоритмы поведения для представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые помогают сэкономить время и силы, а часто и деньги. Сейчас это очень важно для всех без исключения предпринимателей по всей стране, которые вынуждены посвятить себя "вытягиванию" дела после кризисных месяцев", – заявил депутат Мосгордумы.
По словам Головченко, речь идет о решении вопросов, связанных с арендой, кредитами, а также консультациями бизнесменов.
"Алгоритмы для бизнеса" и "Алгоритмы для самозанятых" представлены в апреле прошлого года, их постоянно обновляют. В данных сборниках есть пошаговые инструкции и шаблоны документов для спорных ситуаций при ведении бизнеса.
"На сегодняшний день инструкциями воспользовались уже более 15,5 тысячи раз. Материалы регулярно обновляются в соответствии с изменениями в законодательстве и публикуются в собственном Telegram-канале", – сказал депутат Московской городской думы.
Столичный Штаб по защите бизнеса создали в 2012 году.
Ранее Власти Москвы рассказали об экспорте столичной продукции. Ключевыми экспортными товарами отрасли стали полиэтилен, полипропилен, бумага и картон, фанера, стеклотара и прочая продукция.
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