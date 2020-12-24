Депутат МГД Головченко: Москва помогает бизнесу вернуться к нормальному режиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что введение пятого пакета мер поддержки столичного бизнеса поможет предпринимателям вернуться в нормальный режим. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По мнению парламентария, в сложившейся ситуации помощь необходима всем бизнесменам.
"Та помощь, которую город уже оказал бизнесу, помогла преодолеть самый сложный первый этап кризиса, однако 2021 год будет не легче – компаниям предстоит наверстать упущенное, перестроиться с учетом изменившихся потребностей клиентов, постараться избежать сокращения штата. Поддержка сейчас очень важна", – заявил Головченко.
Депутат рассказал, что на 2021 год будет распространятся программа "14 субсидий". Получателями выплаты теперь смогут стать представители креативной индустрии, а также участники межотраслевых, отраслевых кластеров в составе инновационного кластера в Москве. Согласно новым правилам, при оформлении субсидии с неполным комплектом документов донести нужные бумаги разрешено позже – экспертиза при этом не прервется.
Кроме того, Головченко напомнил, что до 1 июля 2021 года продлевается субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Для ранее оформленных займов допускается снижение ставки, а новые будут оформлять уже на льготных условиях.
"На сегодня льготные кредиты на сумму более 87,3 миллиарда рублей получили свыше 10 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. В них работают более 69,9 тысячи сотрудников", – заявил депутат.
Часть предпринимателей будут освобождены от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах. К таковым относятся киоски с мороженым, хлебобулочными изделиями и овощами, точки питания в парках.
Как напомнил Головченко, до конца 2020 года от уплаты по договорам освобождаются предприниматели-инвалиды, а до 15 января 2021-го – некоторые организации и индивидуальные предприниматели, которые работают в сферах общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и бытовых услуг при учреждениях департамента культуры Москвы.
Сергей Собянин в декабре одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса Москвы. Решение по оказанию дополнительных мер бизнесу было принято в ходе изучения результатов анализа сложившейся ситуации в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях коронавируса.
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