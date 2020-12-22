Депутат МГД Головченко: рост числа самозанятых указывает на преодоление москвичами кризиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Увеличение числа самозанятых в столице означает, что москвичи благополучно справляются с кризисом, рассказал Агентству "Москва" депутат Мосгордумы Валерий Головченко.
Он уточнил, что рост числа самозанятых говорит о том, что люди даже в кризис смогли найти себя, запустить какое-то дело, начать небольшой бизнес, монетизировать свое хобби.
"Я могу только приветствовать это", – сказал Головченко.
Он также назвал положительной тенденцией регистрацию людей, которые раньше работали "в черную". По его словам, это свидетельствует о росте сознательности.
Головченко также отметил, что сегодня почти 35% от общего числа самозанятых в России зарегистрированы на территории Москвы. Депутат напомнил, что в 2020 году в рамках поддержки в период пандемии самозанятым предоставили налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году и вернули налоги за 2019 год.
Он также указал на удобство современных технологий, которые позволяют платить налоги через приложение на смартфоне.
"Просто платит 4% от доходов, если получает деньги от физических лиц, или 6%, если от предпринимателей или юридических лиц. И занимается любимым делом без тревог, что нарушает закон", – добавил Головченко.
Помимо этого, он отметил, что доходы самозанятых неуклонно растут: с начала 2020 года средний чек на работу самозанятых увеличился на 22%.
"Можно сказать, что больше всего плательщиков налога на профессиональный доход работают в строительстве, доставке, маркетинге, рекламе, такси, грузоперевозках, а также сдают квартиры в аренду", – добавил он.
По словам депутата, в бюджет Москвы за 11 месяцев текущего года поступили 1,02 миллиарда рублей налога на профессиональный доход – вдвое больше, чем за весь 2019 год.
Ранее Владимир Путин заявил, что власти РФ контролируют экономическую обстановку и готовы принимать дополнительные меры, направленные на поддержку самозанятых. По словам президента РФ, также правительство прогнозирует ситуации, которые могут сложиться в ближайшее время.
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