Путин заявил, что власти рассматривают возможность допподдержки самозанятых

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Власти РФ контролируют экономическую обстановку и готовы принимать дополнительные меры, направленные на поддержку самозанятых. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

По словам президента России, также правительство прогнозирует ситуации, которые могут сложиться в ближайшее время.

Ранее стало известно, что с начала года в столице зарегистрировались 260 тысяч самозанятых граждан. На протяжении октября и ноября в Москве был зарегистрирован рекордный за все время действия этого налогового режима рост количества самозанятых – по 29 тысяч человек в месяц.