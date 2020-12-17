С начала года в столице зарегистрировались 260 тыс самозанятых граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала года в столице зарегистрировались 260 тысяч самозанятых граждан, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На протяжении октября и ноября в Москве был зарегистрирован рекордный за все время действия этого налогового режима рост количества самозанятых – по 29 тысяч человек в месяц. В бюджет Москвы за 11 месяцев текущего года поступило 1,02 миллиарда рублей налога на профессиональный доход – вдвое больше, чем за весь 2019 год", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечается, самозанятые самостоятельно отчисляют налог в размере 4% от дохода, если он получен от физического лица, или 6% – если от юридического. В этом году в рамках мер по поддержки самозанятых гражданам был предоставлен налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что по состоянию на 1 декабря суммарный доход самозанятых граждан составил 102,6 миллиарда рублей.

Он отметил, что больше всего плательщиков налога на профессиональный доход работают в строительстве, доставке, маркетинге, рекламе, такси, грузоперевозках, а также сдают квартиры в аренду. Зарегистрироваться самозанятые граждане могут на сайте ФНС или в мобильном приложении ведомства.

Ранее сообщалось, что более 1,7 тысячи самозанятых граждан зарегистрировались на портале поставщиков за последние пять месяцев. С июля этого года их выделили на сайте в отдельную категорию.

Указав на портале поставщиков категорию "самозанятый гражданин", предприниматели могут участвовать в торгах наравне с представителями МСП с сохранением льгот. Налоговый статус самозанятого дает право пользоваться упрощенными процедурами при подготовке и сдаче отчетности.

