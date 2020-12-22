В Москве упростили получение компенсаций по имущественным платежам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Москвы упростили порядок предоставления грантов для компенсации имущественных и земельных платежей. Данная мера касается собственников объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиниц, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Там уточнили, что гранты изначально вводились для владельцев некоммерческой недвижимости как антикризисная мера на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
"Сейчас на рассмотрении правительства Москвы находятся около 290 заявок на получение грантов от владельцев коммерческой недвижимости. Несколько положительных решений уже приняты", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, выплаты предоставят 21 объекту, среди которых гостиницы, торговые центры, магазины, кафе, рестораны и один банный комплекс.
Изменения в порядок получения грантов позволят в ускоренные сроки рассматривать заявки от предпринимателей. В частности, власти Москвы самостоятельно смогут исправлять документы в случае превышения в расчетах претендента суммы гранта над размером подлежащих компенсации налогов.
Помимо этого, уже в процессе рассмотрения заявки можно будет предоставить в Росреестр дополнительные соглашения о снижении арендной платы своим арендаторам.
Ранее Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса столицы. На 2021 год продляются некоторые программы из числа тех, что были запущены в период пандемии.
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