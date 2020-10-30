В 2020 году власти Москвы одобрили более тысячи заявок на субсидии и гранты от бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2020 года столичные власти одобрили более тысячи заявок на субсидии и гранты от бизнеса. Эти деньги покроют расходы на покупку и лизинг оборудования, экспорт продукции, выплаты коммунальных услуг или процентов по кредитам, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за текущий год город уже выделил почти 1,7 миллиарда рублей грантов и субсидий по 1 310 обращениям от представителей бизнеса. При этом 418 обращений от предпринимателей на получение субсидий и грантов одобрены за прошедшую неделю.

Помощь оказали социальным предприятиям, гостиницам, резидентам технопарков, а также участникам Московского инновационного кластера и другим компаниям.

В частности, семь социальных предприятий получат выплаты на общую сумму почти 3,4 миллиона рублей. Пяти столичным гостиницам выделят 2,65 миллиона рублей. Субсидию в 1 миллион рублей получит организация, ведущая свою деятельность в сфере культуры и искусства.

Еще 143,15 миллиона рублей распределили между 175 предприятиями, работающими по договорам франшизы. Для 78 субъектов малого и среднего бизнеса город компенсирует конгрессно-выставочную деятельность, выделив более 18 миллионов рублей.

Отраслевой комиссией одобрены 24 заявки на сумму более 12 миллионов рублей для предпринимателей, которые реализуют свою продукцию через маркетплейсы, и 39 заявок на сумму более 14,5 миллиона рублей – тем, кто использует онлайн-сервисы доставки еды.

Также одобрены 18 заявок от экспортеров на сумму 18,9 миллиона рублей. Кроме того, выделено 24,6 миллиона рублей экспортных грантов 21 компании. Еще 25 столичных организаций смогут воспользоваться субсидией на обучение сотрудников.

Для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера одобрены субсидии по 25 заявкам на общую сумму более 55 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин предоставил субсидию предприятиям Всероссийского общества слепых. Мэр подписал постановление, согласно которому субсидию в размере 35,9 миллиона рублей получат восемь предприятий.