Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин предоставил субсидию предприятиям Всероссийского общества слепых. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В пресс-службе рассказали, что Собянин подписал постановление, согласно которому субсидию в размере 35,9 миллиона рублей получат восемь предприятий. Сообщается, что выделенные средства организации потратят на частичную компенсацию затрат и выплату заработной платы работникам с инвалидностью.

"Среди получателей субсидий – завод "Кунцево-Электро", издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс "Логосвос", производственные объединения "Электротехника" и "Металлпластизделие", учебно-производственные предприятия № 7, 8, 12 и 13. Они выпускают разнообразную электроустановочную продукцию и другие изделия производственного и бытового назначения", – поясняется в документе.

В пресс-службе подчеркнули, что субсидии позволят организациям сохранить полную численность и уровень оплаты труда работников-инвалидов, в том числе в период вынужденного простоя из-за коронавирусной инфекции.

Ранее правительство Москвы в рамках поддержки организаций в связи с коронавирусной инфекцией продлило срок подачи заявок на субсидии до 30 октября, а до 31 декабря – возможность уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу. Еще одна мера поддержки – компенсация по имущественным и земельным платежам для владельцев коммерческой недвижимости.

