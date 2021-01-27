Власти Москвы рассказали об экспорте столичной продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За 11 месяцев 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, он составил 35,4 миллиарда долларов.

В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 35,9% – до 32 миллиардов долларов, экспорт агропромышленной продукции вырос на 28,6% – до 3,4 миллиарда долларов.

Московская продукция экспортируется по 181 направлению. Лидерами стали Казахстан, США, Белоруссия, Гонконг и Китай, на которые пришлось около 30% от общего объема экспорта.

Как рассказал Ефимов, лучшую динамику в промышленном секторе показала химическая отрасль, а также экспорт фармацевтической и косметической продукции. Поставки увеличились на 12% и 6,5% соответственно. Совокупный рост этих направлений превысил 350 миллионов долларов.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что положительную динамику показал также экспорт неметаллических материалов и изделий – за 11 месяцев прошлого года он вырос на 71%.

Ключевыми экспортными товарами отрасли стали полиэтилен, полипропилен, бумага и картон, фанера, стеклотара и прочая продукция. В число товаров отрасли, показавших наилучшую динамику по отношению к 2019 году, вошли бумага-основа под обои, стеклянные ампулы и стеклянные зеркала без рам.

В агропромышленном секторе лидером поставок стала продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, общая сумма экспорта составила 601,12 миллиона долларов.

Главными импортерами сельскохозяйственных товаров Москвы стали Турция, Казахстан, Китай и Белоруссия. Они закупали у столичных производителей шоколадные и мучные кондитерские изделия, а также готовые корма для животных.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что хотя итоговых цифр еще нет, уже сейчас можно сказать, что показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт" город выполнил в полном объеме – в промышленном сегменте на 137,1%, а в сфере АПК – на 104,8%.

При этом уточняется, что торговая активность столичных компаний не прекращалась в период пандемии и закрытия границ.

Ранее стало известно, что в 2020 году участникам Московского инновационного кластера была одобрена финансовая поддержка в размере почти 1 миллиарда рублей. Отмечалось, что субсидии получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей.