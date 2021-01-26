Новый раздел для поддержки промышленности появился на инвестпортале Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На инвестиционном портале Москвы появился новый раздел, посвященный поддержке столичной промышленности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Для того, чтобы получать поддержку города предпринимателям было удобнее, на инвестиционном портале Москвы создан специальный раздел "Промышленности". Он работает наряду с другими разделами площадки, такими как "О Москве", "Бизнесу", "Имущество от города". Новый раздел упрощает поиск необходимой информации и предоставляет онлайн-доступ к различным услугам", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что с помощью нового раздела производители смогут найти площадку, на которой можно разместить свои товары. Также в нем опубликована карта комплексного развития территорий, перечень новейших технологических разработок и актуальные новости сферы промышленности.

Предприниматели могут с помощью нового раздела записаться на консультацию по вопросам развития проектов, где соответствующие специалисты помогут проработать концепцию, объяснят нюансы в оформлении документации и подскажут, как подключиться к инженерным сетям.

"Для удобства на карте расположено меню с категориями объектов промышленности, например "Площадки", "Инвестиционные приоритетные проекты" и другие. Это поможет пользователям быстрее найти подходящее место под производство. Кроме того, на карте предусмотрен отдельный поиск по станции метро и району, работает система фильтров для подбора площадок и организаций, есть функция сохранения выбранных объектов", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В декабре прошлого года у инвестиционного портала появилось мобильное приложение с основным функционалом сайта. В будущем предприниматели также смогут с помощью него подбирать площадки для бизнеса, направлять запросы для льготных займов и на сопровождение проектов.

Инвестиционный портал создан в 2014 году при поддержке правительства Москвы. С помощью него предприниматели могут найти информацию об инвестиционных проектах города, мерах поддержки промышленности, торгах и аренде городского имущества. Ежедневно порталом пользуются порядка 8,1 тысячи пользователей.

