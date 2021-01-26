Новый раздел для поддержки промышленности появился на инвестпортале Москвы

08:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На инвестиционном портале Москвы появился новый раздел, посвященный поддержке столичной промышленности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Для того, чтобы получать поддержку города предпринимателям было удобнее, на инвестиционном портале Москвы создан специальный раздел "Промышленности". Он работает наряду с другими разделами площадки, такими как "О Москве", "Бизнесу", "Имущество от города". Новый раздел упрощает поиск необходимой информации и предоставляет онлайн-доступ к различным услугам", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что с помощью нового раздела производители смогут найти площадку, на которой можно разместить свои товары. Также в нем опубликована карта комплексного развития территорий, перечень новейших технологических разработок и актуальные новости сферы промышленности.
Предприниматели могут с помощью нового раздела записаться на консультацию по вопросам развития проектов, где соответствующие специалисты помогут проработать концепцию, объяснят нюансы в оформлении документации и подскажут, как подключиться к инженерным сетям.
"Для удобства на карте расположено меню с категориями объектов промышленности, например "Площадки", "Инвестиционные приоритетные проекты" и другие. Это поможет пользователям быстрее найти подходящее место под производство. Кроме того, на карте предусмотрен отдельный поиск по станции метро и району, работает система фильтров для подбора площадок и организаций, есть функция сохранения выбранных объектов", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
В декабре прошлого года у инвестиционного портала появилось мобильное приложение с основным функционалом сайта. В будущем предприниматели также смогут с помощью него подбирать площадки для бизнеса, направлять запросы для льготных займов и на сопровождение проектов.
Инвестиционный портал создан в 2014 году при поддержке правительства Москвы. С помощью него предприниматели могут найти информацию об инвестиционных проектах города, мерах поддержки промышленности, торгах и аренде городского имущества. Ежедневно порталом пользуются порядка 8,1 тысячи пользователей.
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